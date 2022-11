Nowy pad do konsoli Xbox inspirowany grą Scorn. Jest obrzydliwy i piękny jednocześnie. Sprawdźcie sami

Scorn to wyjątkowo wyglądająca gra, a inspirowany nią pad do Xbox Series X/S wcale jej nie ustępuje. Zobacz najnowszy kontroler do Xboxa!

Xbox to marka, która słynie z niezwykłych, różnorodnie stylizowanych konsol i kontrolerów. Najnowszy pad robi jednak wyjątkowe wrażenie i jest jednocześnie piękny, a zarazem odpychający, czyli stanowi niezwykłą mieszankę estetycznych odczuć. To wynik inspiracji grą Scorn. Zobacz nowy pad do Xbox Series X/S i sprawdź, gdzie można go kupić.

Gry to nie tylko sposób na świetną, a także wysokiej jakości rozrywkę. To również sposób na oderwanie się od szarej rzeczywistości i to na wiele sposobów. Jedni cenią znakomite historie, inni intensywny gameplay, kolejni lubią rozwiązywać zagadki, a pozostali odkrywać nowe możliwości i światy. Bez względu jednak, czy dana osoba ceni jeden z tych elementów nadrzędnie, czy też wszystkie z nich na równi, pewne rzeczy są niezmienne. Gracze zawsze cenią możliwość personalizacji.

Personalizacja w grach

Każda opcja i produkcja umożliwiająca personalizowanie postaci czy gry w jakikolwiek sposób jest zaletą. Dotyczy to wielu kwestii, jak m.in. możliwość: wszelkiego rodzaju kreatory postaci,

skórki bohaterów,

stylizowania świata i otoczenia, jak np. w serii The Sims,

transmogryfikacji asortymentu, Co ciekawe jednak to zamiłowanie do decydowania o wyglądzie poszczególnych elementów dotyczy nie tylko samych gier i ich zawartości.

Personalizowane kontrolery do konsol i nie tylko