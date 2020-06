Nowe wytyczne GIS dla przedszkoli. Reżim sanitarny trudny do utrzymania. Niektóre przedszkola są zamykane przez koronawirusa

Koronawirus a przedszkola. Nowe wytyczne GIS

Zgodnie z nowymi zaleceniami GIS dla przedszkoli, grupy dzieci mogą być większe. Wcześniej jedna grupa mogła liczyć 12 dzieci – teraz GIS pozwala na grupy 16-osobowe, a w niektórych przypadkach nawet 18-osobowe. Jednocześnie zmniejszyła się też minimalna przestrzeń na osobę – z 4 do 3 m.kw. Zasady, które wciąż obowiązują to:

przebywanie jednej grupy dzieci w wyznaczonej i stałej sali

przyporządkowanie tych samych opiekunów do grupy

usunięcie z sal przedmiotów i zabawek, które trudno dezynfekować

wietrzenie sal przynajmniej co godzinę

zachowanie dystansu społecznego przez opiekunów

Rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola powinni pamiętać o zachowaniu dystansu wynoszącego min. 2 m w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców. Dzieci nie powinny też zabierać do przedszkola swoich zabawek i innych przedmiotów.