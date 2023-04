Nowe uzdrowisko w Polsce. Leży na Warmii i Mazurach i nazywane jest polską Wenecją. Sprawdź, co to za miasto

Kolejne uzdrowisko na mapie Polski. Znajdziecie je na Warmii i Mazurach

Do pokaźnej listy krajowych miejscowości dysponujących naturalnymi czynnikami leczniczymi, według zapowiedzi, dołączy niebawem Lidzbark Warmiński. To urocze miasto słynie z zabytkowej architektury oraz kanałów, przez które wielu porównuje to miejsce do włoskiej Wenecji. Specyficzny klimat panujący w tej części województwa sprzyja poprawie samopoczucia i wpływa na polepszenie zdrowia (głównie narządów ruchu oraz zaburzeń neurologicznych). Takie lecznicze działanie można spotęgować, przebywając w okolicach tężni lub zażywając kąpieli w lidzbarskich termach.