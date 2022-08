Nowe szczepionki przeciwko Omikronowi już w tym roku. Kto będzie mógł się zaszczepić? Czym są szczepionki biwalentne przeciw COVID-19?

Zmodyfikowane szczepionki przeciw COVID-19 trafią do krajów Unii Europejskiej, w tym do Polski, najprawdopodobniej już we wrześniu br. To nowe wersje preparatów firm Pfizer i Moderna, a podobne plany ma Novavax.

Nowe szczepionki będą chroniły nie tylko przed pierwotnymi wersjami koronawirusa, ale także przed jego najnowszą mutacją, czyli Omikronem. Mają one być podawane w postaci tzw. boostera, czyli dawki przypominającej – trzeciej lub czwartej po pierwszym szczepieniu przeciwko COVID-19.