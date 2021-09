Nowe skutki uboczne preparatów na Covid-19 AstraZeneca i Johnson & Johnson – EMA aktualizuje listę!

Po szczepionce AstraZeneka może wystąpić zespół Guillaina-Barrego

Możliwym efektem ubocznym po przyjęciu szczepionki AstraZeneca jest zespół Guillaina-Barrego. Jest to bardzo groźna choroba autoimmunologiczna objawiająca się drętwieniem i mrowieniem kończyn oraz osłabieniem siły mięśni. W jej przebiegu zostaje uszkodzony obwodowy układ nerwowy, co z czasem może doprowadzić do niedowładu, a nawet paraliżu.

Oprócz zespołu Guillaina-Barrego po przyjęciu brytyjsko-szwedzkiej szczepionki AstraZeneka mogą wystąpić także bóle ramion, nóg i żołądka oraz objawy grypopodobne.