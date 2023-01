Nowe rozwiązania technologiczne w autach. Auto skonfigurowane smartfonem?

Świat usłyszał ponownie o poduszkach powietrznych w grudniu 1980 roku, gdy Mercedes zaprezentował je w ówczesnej klasie S (W126) jako dodatkową opcję. Dziś to właśnie koncern ze Stuttgartu, a nie GM jest uznawany za prekursora tej kluczowej w historii samochodu innowacji. Od lat 90. airbagi kierowcy, wkrótce także pasażera, a następnie boczne i chroniące kolana oraz kurtyny powietrzne stały się standardem, bez którego trudno nam sobie wyobrazić współczesny samochód osobowy, z wyjątkiem przedpotopowej Łady Niwy. Długo, bo od połowy ubiegłego stulecia aż do 1978 r. nie był stosowany wynaleziony dla potrzeb lotnictwa system ABS. Obecnie systemy wpływające na nasze bezpieczeństwo i komfort podróży są wdrażane do seryjnej produkcji znacznie szybciej. Wydaje się, że właściwie współczesne nam auta posiadają już mnóstwo systemów wspomagających kierowcę. ABS, ESP, BA, systemy kontroli trakcji, ostrzeganie przed kolizją, aktywny tempomat, rozbudowana nawigacja, system pomagający w utrzymaniu pasa ruchu, kamery i czujniki wspomagające kierowcę w trakcie parkowania, skaner znaków drogowych...

1 sierpnia 1973 r. wiceprezes amerykańskiego koncernu GM, Ernest S. Starkman zapewniał senatorów, że poduszki powietrzne będą oferowane jako opcja w wybranych modelach marek Cadillac, Buick i Oldsmobile już w roku modelowym 1974. Airbag kosztował wówczas ok. 215 dolarów amerykańskich czyli ponad 7% ceny auta. To przełomowe dla bezpieczeństwa rozwiązanie nie przyjęło się jednak w USA.

Nowe rozwiązania technologiczne w autach. Elektroniczny kokpit w klasyku

We wrześniu 2022 r. Ford zaprezentował siódmą już generację Mustanga. Nadwozie w stylistyce neo-retro nawiązuje do legendarnych Mustangów z II. połowy lat 60. Nawet kryjące całkiem współczesne LED-y potrójne klosze tylnych lamp to współczesna interpretacja słynnych „Tri-Bars”, które wyróżniały auta produkowane do 1970 r. Z zewnątrz auto ekscytuje. Znaki zapytania pojawiają się jednak w jego wnętrzu.

Czeka nas jeszcze więcej elektroniki i system V2V – komunikujące się pomiędzy sobą samochody. Funkcje naszych aut będziemy konfigurować za pomocą smartfonów. Na w pełni autonomiczne auta jeszcze nie nadszedł właściwy moment. Kamil Rogala



W szóstej generacji tego neoklasyka, po liftingu w 2017 r. Ford zastosował wirtualny kokpit, lecz w najnowszym modelu zdecydował się na zastąpienie wskaźników elektronicznym ekranem podobnym do tabletu. To, co dobrze pasuje do elektrycznego SUV-a Mustanga E-Mach, w klasycznym coupé może razić tradycyjnych nabywców, ale takie są wymogi rynku. Auto jeszcze nie weszło do sprzedaży, a „doklejony” na siłę quasi-tablet wygląda co najmniej dyskusyjnie. „Mustangerzy” z USA nie zostawili na nim suchej nitki.