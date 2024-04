Nowe połączenia czarterowe z Szyman. Dokąd polecimy?

Od czerwca z Portu Lotniczego Olsztyn Mazury czartery do Albanii i Turcji

Jak poinformował Naworski, regionalne lotnisko Olsztyn-Mazury rozwija ofertę połączeń czarterowych do ciepłych, słonecznych destynacji. Dzięki współpracy z touroperatorem Itaką, w tegorocznym sezonie letnim mieszkańcy Warmii i Mazur oraz sąsiednich województw będą mogli skorzystać z bezpośrednich lotów do Turcji i Albanii.

Loty czarterowe do albańskiej stolicy – Tirany będą realizowane w każdy czwartek od 13 czerwca do 5 września 2024 roku. Do letniego rozkładu lotów powróci cieszące się dużą popularnością zeszłego lata połączenie do tureckiej Antalyi.