Nowe ograniczenie prędkości w Polsce. Kiedy będzie obowiązywać?

Ponad 100 spotkań członków zespołu, ok. 300 godzin pracy i ok. 900 propozycji zmian - tak przebiegały prace Forum organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Efektem jest propozycja zmian w oznakowaniu dróg.

Ponad 100 spotkań członków zespołu, ok. 300 godzin pracy i ok. 900 propozycji zmian - tak przebiegały prace Forum organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). Efektem jest propozycja…

Coraz więcej osób porusza się samochodami, z roku na rok przybywa osób, które starają się zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Egzamin na prawo jazdy nie należy do najłatwiejszych. Najpierw…

Czy i kiedy nowe oznakowanie wejdzie do użytku, tego nie określono. Propozycję przekazana zostanie do Ministerstwa Infrastruktury jako wkład do dalszych prac legislacyjnych.