Nowe gwiazdy w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Zespół Piersi: "Liczymy, że podczas uroczystości licznie zjawią się nasi fani z Opolszczyzny"

Cały sezon koncertowy zespół Piersi poświęci obchodom jubileuszu. Na każdym koncercie znajdzie się jakiś akcent odnoszący się do czterdziestolecia, a zwieńczeniem będzie duży koncert jubileuszowy, który odbędzie się 29 sierpnia w opolskim amfiteatrze.

- Chcemy zaprosić do udziału w nim naszych scenicznych przyjaciół. Tego dnia będą z nami Bracia Golec, zespół Enej, Czadoman, Big Cyc oraz artyści kabaretowi. No i przede wszystkim zaprosimy do udziału byłych muzyków zespołu Piersi, żeby choć parę słów zamienić z nimi czy to na scenie czy poza sceną. To przecież jest także ich jubileusz - mówi Zbigniew „Dziadek” Moździerski.