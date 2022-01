Nowe atrakcje turystyczne w Polsce. Niezwykłe miejsca do odwiedzenia w 2022 roku Emil Hoff

Sprawdźcie, jakie nowe atrakcje pojawią się na turystycznej mapie Polski w 2022 r.! Skyfall w Warszawie zostanie otwarty w pierwszym kwartale 2022 r. To taras widokowy o przezroczystej podłodze i ścianach. Potężne lewary odchylają taras o 5 stopni od ściany wieżowca Warsaw Unit.

Przyszedł rok 2022, a wraz z nim nowe możliwości podróżowania i uprawiania turystyki. Choć pandemia koronawirusa nie zachęca do dalekich podróży, to jednak turystyka krajowa ma wiele do zaoferowania. W 2022 r. czekają na nas nowe atrakcje turystyczne. Zobaczcie, gdzie warto wybrać się w nadchodzącym roku – oto nowe atrakcje turystyczne na 2022 rok dla fanów przyrody, niezwykłych muzeów, podziemnych kazamatów i adrenaliny na wysokości.