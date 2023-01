Nowe atrakcje turystyczne Polski na 2023 r. Ścieżka w koronach drzew, megahotel, nowy aquapark, muzeum w kształcie akordeonu i inne cuda Emil Hoff

W 2023 r. będziemy mogli skorzystać z nowych atrakcji turystycznych zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. To m.in. nowe hotele, wieże widokowe, uzdrowiska, poszerzona oferta tanich linii lotniczych i wiele innych niespodzianek. Przekonajcie się, jakie nowe atrakcje turystyczne czekają na turystów w 2023 r. Na zdjęciu: hotel Gołębiewski w Pobierowie. Przemyslaw Swiderski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (6 zdjęć)

Rok 2023 wreszcie nadszedł, co oznacza, że już niebawem powiększy się oferta turystyczna Polski. Nowe atrakcje turystyczne, których otwarcie planowane jest właśnie na 2023 r., to zarówno hotele i muzea, wieże widokowe i ścieżka w koronach drzew, jak i uzdrowiska, parki rozrywki, a nawet całe miasta. Co nowego czeka turystów w 2023 r.? Przedstawiamy listę atrakcji turystycznych Polski, które po raz pierwszy będziemy mogli odwiedzić w nowym 2023 roku.