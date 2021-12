Nowa Zelandia: obostrzenia COVID zwiększone przez omikron. Loty turystyczne na Nową Zelandię możliwe od 30 kwietnia 2022 Emil Hoff

Nowa Zelandia: obostrzenia COVID zwiększone przez omikron. Loty turystyczne na Nową Zelandię możliwe od 30 kwietnia 2022. Auckland pozostaje strefą odizolowaną od reszty kraju i panują to odmienne obostrzenia. Miasto stało się centrum zachorowań na wariant delta koronawirusa w 2021 r. Photo by Eric Feng on Unsplash Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Nowa Zelandia planuje luzować obostrzenia COVID dla repatriantów i turystów, ale omikron spowodował przesunięcie terminów. Od początku pandemii koronawirusa kraj pozostaje niemal całkowicie odizolowany od świata. Panujące tu obostrzenia COVID-19 należą do najsurowszych na świecie. Nawet przebywający za granicą obywatele Nowej Zelandii długo nie wiedzieli, kiedy wreszcie zostaną wpuszczeni z powrotem do ojczyzny. Nowa Zelandia ogłosiła wreszcie konkretne daty luzowania obostrzeń. Zagraniczni turyści muszą poczekać aż do 30 kwietnia 2022.