Nowa atrakcja turystyczna na Mazurach przyciągnie tłumy na majówkę. Koło widokowe o wysokości 12 pięter robi wrażenie

Nowa atrakcja turystyczna na Mazurach

Dla miłośników sportów wodnych położone na Mazurach Giżycko to doskonałe miejsce. W okolicy znajduje się wiele plaż, a jezioro Niegocin jest idealne do uprawiania żeglarstwa, kajakarstwa czy windsurfingu. To także idealne miejsce dla wędkarzy, którzy mogą spróbować swoich sił w połowie ryb w jednym z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych zakątków Polski.

Nowa atrakcja turystyczna Giżycka to koło widokowe. Ma wysokość aż 12 pięter, z których można podziwiać piękno Mazur i okolic. Na początku maja zostanie udostępnione dla turystów, którzy chcą podziwiać okoliczną panoramę. Wchodząc na koło, zyskujemy nowe, wysoko położone perspektywy. Możliwość podziwiania panoramy miasta, jeziora i okolicznych lasów. Widoki te zapierają dech w piersiach i z pewnością pozostaną w pamięci długo.