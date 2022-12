Noco Genius 5. Inteligentny sposób na rozładowany akumulator

Noco Genius 5. Wielka ładowarka w małej obudowie

W super małej obudowie (wymiary zewnętrzne tylko 117 x 74 x 48 mm), w dodatku szczelnej (klasa szczelności IP65 - wysoki poziom odporności na deszcz oraz najwyższa możliwa szczelność na cząsteczki stałe), umieszczono całą niezbędną elektronikę, która może automatycznie i bez naszego nadzoru naładować praktycznie każdy rodzaj dostępnych akumulatorów. I to zarówno kwasowo-ołowiowe i litowo-jonowe 6 i 12 V, jak też żelowe, bezobsługowe i AGM o pojemnościach od 5 Ah do 120 Ah.

Noco Genius 5. Wrodzona inteligencja

Nowoczesne ładowarki sterowane są przez mikrokomputery, które automatycznie i precyzyjnie kontrolują ładowanie. Ale to nie wszystko Noco Genius 5 ma funkcję kompensacji termicznej pozwalającą na dostosowanie ładowania do panującej temperatury zewnętrznej. I tak przy wysokich temperaturach zapobiega przeładowaniu akumulatora, a przy niskich jego niedoładowaniu.

Funkcja odsiarczania pozwala przywrócić do życia starsze akumulatory, w których doszło do znacznego zasiarczenia płyt ołowianych ogniwa. Tryb desulfatyzacji pozwala na odwrócenie tego procesu i zregenerowanie akumulatorów, które jeszcze niedawno nadawałyby się wyłącznie do utylizacji.