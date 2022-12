Nigdy nie łącz alkoholu z tymi produktami. Ich jednoczesne spożywanie może spowodować konsekwencje gorsze od kaca. Na co należy uważać? Marta Siesicka-Osiak

Nie chcąc potęgować negatywnych skutków spożycia alkoholu, należy łączyć go z właściwymi dodatkami i potrawami.

Najbardziej znanym skutkiem picia alkoholu w nadmiarze jest kac. Suchość w ustach, ból głowy i żołądka to jego najczęstsze objawy. Jednak sięganie po niektóre drinki może spowodować nasilenie tych dolegliwości albo inne niepożądane reakcje organizmu. Pijąc alkohol, należy także uważać na to, co się je – przed i w trakcie zabawy – oraz na przyjmowane leki. Zobacz, z czym nie łączyć trunków, nie tylko w sylwestrową noc.