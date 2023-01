Niezwykły weekend pod Warszawą. Loretto to oaza duchowości nad Liwcem. Sanktuarium, rekolekcje, noclegi. Tu odpoczniecie od zgiełku życia Emil Hoff

Św. Dom (lub Domek) we włoskim Loreto. Według tradycji w strukturze skrytej za kamiennymi fasadami mieszkali kiedyś Jezus i Maria. Właśnie od włoskiego Loreto bierze swą nazwę polskie sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej - Loretto pod Warszawą. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0 Zorro2212, CC BY-SA 3.0 Zobacz galerię (10 zdjęć)

Sanktuarium w Loretto leży niecałą godzinę drogi od Warszawy, a stanowi jakby osobny świat. Nie ma tu hałasu, chaosu i pośpiechu, które dręczą mieszkańców stolicy. W Loretto można odetchnąć od codziennych zmartwień i skupić się na duchowości. To wymarzone miejsce na weekend dla osób spragnionych spokoju i wyciszenia. Co można robić w Loretto, co warto zobaczyć w okolicy, czy dostępne są noclegi? Zapraszamy do przewodnika po Loretto pod Warszawą – to pomysł na weekend inny niż wszystkie.