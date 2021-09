Niezwykłe fakty o zwierzętach hodowlanych. Są do nas bardziej podobne, niż nam się wydaje

Człowiek to też zwierzę

Już na poziomie języka wyraźnie widać, z jaką łatwością odcinamy się od świata natury. Mówimy "zwierzęta" oraz "człowiek", traktując oba pojęcia jako zupełnie osobne kategorie ziemskiej egzystencji. Tymczasem człowiek jest zwierzęciem należącym do rodzaju ssaków naczelnych z rodziny człowiekowatych. Do tej samej rodziny należą m.in:

szympansy bonobo

goryle zachodnie

orangutany

Znaczy to, że podobnie jak małpy, ale także słonie, króliki czy dżdżownice, należymy do królestwa zwierząt - istot w większości zdolnych do aktywnego poruszania się oraz odczuwania zewnętrznych bodźców, w tym bólu.

