Niesamowite noclegi w Polsce. Norka hobbita, namiot nad przepaścią, wyrobisko w kopalni, domki w koronach drzew i inne atrakcje na weekend

Glamping, czyli luksusowy camping, to coraz popularniejsza w Polsce forma wypoczynku. Często tego rodzaju noclegi przybierają oryginalne formy. Należą do nich jurty, czyli tradycyjne namioty rodem z Środkowej Azji, wyposażane w dodatkowe wygody i oddawane do użytku turystom. W Polsce jest kilka miejsc, w których można spędzić noc w jurcie. Wynajęcie „Jurty w zgodzie z naturą” w Sławoszynie pod Karwią kosztuje 400 zł za dobę, a jednej z jurty w 4Rest Camp od 460 do 500 zł.

4Rest Camp, za zgodą