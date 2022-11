Niemcy: tanie bilety dla turystów na 2023 r. Podróż po całym kraju za niecałe 50 euro. Od kiedy zacznie działać Deutschland Ticket?

Niemcy zadowoleni: wakacyjny bilet za 9 euro odniósł sukces

Deutschland Ticket, czyli jak zwiedzić całe Niemcy za niecałe 50 euro

Ile kosztuje nowy niemiecki superbilet i od kiedy będzie można go kupić?

Kontrowersje wokół nowego taniego biletu

Deutschland Ticket to pierwsza zakrojona na taką skalę taryfa transportowa, narzucona przez rząd federalny – do tej pory to lokalne władze ustalały ceny biletów. Niemieccy przewoźnicy niepokoją się, jak wprowadzenie tanich biletów odbije się na finansach spółek, miast i landów. Już podnoszą się głosy, że bilet powinien kosztować przynajmniej ok. 69 euro i wejść w życie później.

Na razie jednak projekt nowej taryfy Deutschland Ticket nie wydaje się zagrożony. Rząd federalny Niemiec planuje duże wsparcie finansowe dla spółek przewozowych, które ma im pomóc możliwie sprawnie wdrożyć nową tanią taryfę.

Źródło: bvg.de

Nowy bilet prawdopodobnie nie umożliwi przewozu psów i rowerów. Zdjęcie na licencji CC BY 2.0. Marco Verch Professional Photographer, Flickr.com, CC BY 2.0, zdjęcie ilustracyjne

Czytaj też: Wakacje 2023 będą drogie, ale Polacy nie rezygnują z podróży. Jak planują oszczędzać? Gdzie chcą latać? Wyniki ankiety mogą zaskoczyć