Niebiańska Dominacja: KS Constract Lubawa 8:0 Isbjorninn w Lidze Mistrzów – wszystkie bramki – (WIDEO Z MECZU)

Mecz, który odbył się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie dziś o godz. 19:30, już na samym początku zapowiadał emocje. KS Constract Lubawa, po zdobyciu tytułu mistrza Polski w poprzednim sezonie, wchodził na parkiet z pewnością siebie, ale także z ogromnym szacunkiem do przeciwnika. Isbjorninn, drużyna reprezentująca Islandię, również posiadała swój bagaż doświadczeń i ambicji.

Sylwester Kasprowicz

Można było przewidzieć, że to będzie spektakl. KS Constract Lubawa otworzył wynik już w 5 minucie, zdobywając pierwszego gola, co tylko podgrzało atmosferę na lubawskiej hali. W kolejnych minutach zawodnicy z Lubawy nie zwalniali tempa, a ich pressing oraz szybkie akcje ofensywne były nie do zatrzymania dla drużyny Isbjorninn. Wynik 5:0 na koniec pierwszej połowy to wynik, który wszyscy obserwujący mecz będą mieli w pamięci na długo.