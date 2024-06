Niebezpieczny wypadek pod Mrągowem. Bus z sześciorgiem dzieci wyładował w rowie OPRAC.: Wojciech Gawor

Bus, którym podróżowała rodzina z sześciorgiem dzieci, wjechał do rowu przy drodze krajowej nr 59 w Zalcu i przewrócił się na bok - podała warmińsko-mazurska policja. Kierujący prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków. Wskutek tego na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu, gdzie pojazd przewrócił się na bok.