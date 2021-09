Nie uwierzysz, za co płacą pracodawcy. Na liście są: szczepienia na COVID-19 i urlop na menstruację

Ze względu na wysokie koszty rekrutacji większości pracodawców zależy na zatrzymaniu pracownika. W osoby przyjęte do pracy inwestują zwłaszcza przedsiębiorstwa zatrudniające wykwalifikowanych pracowników lub posiadające zakłady w miejscach z utrudnionym dojazdem. Na lojalność pracownika trzeba jednak zapracować. Dlatego niektóre firmy starają się wyróżnić na tle konkurencji i zaoferować osobom zatrudnionym coś, czego nie da im nikt inny.

Urlop menstruacyjny stanie się normą? Wprowadziła go kolejna, polska firma

Urlop menstruacyjny w Europie

W Europie w żadnym kraju kobiety nie mają zagwarantowanego prawa do płatnego urlopu menstruacyjnego. W 2017 r. propozycja wprowadzenia takiego urlopu pojawiła się we włoskim parlamencie. Pomysł ten wywołał żywą debatę publiczną, ale przepisy nigdy nie weszły w życie. Prawo do urlopu menstruacyjnego mają natomiast mieszkanki niektórych państw w Azji i Afryce.