Nie tylko Avengers – bohaterowie Marvela, którzy pokonali Thanosa. Niektórzy będą dużym zaskoczeniem. Sprawdźcie

Dzięki serii Avengers wszyscy wiedza, kim jest Thanos i o tym, jak mocarnym przeciwnikiem jest ten tytan. Jednak w świcie Marvela został on pokonany już kilka razy, a postacie, które tego dokonały, bywają bardzo zaskakujące. Sprawdź sam.

Seria filmów Avengers na podstawie komiksów z uniwersum Marvela to światowy fenomen. Te niezwykle drogie, efektowne i pełne akcji produkcje podbiły serca milionów ludzi na całym świecie. Nic jednak dziwnego, bowiem to świetne kino stricte rozrywkowe, spełniające swoja role w każdym calu. Naszpikowana na równi efektami specjalnymi, co gwiazdorską obsadą seria po latach marginalizacji przywróciła do łask kino superbohaterskie, które jest obecnie bardziej popularne, niż kiedykolwiek wcześniej.

MCU, Disney i nie tylko

Tak zwana nowa era MCU (Marvel Cinematic Univers), zapoczątkowana przez Avengers, rozrosła się obecnie do tak długiej listy filmów i seriali, że aż ciężko połapać się, w jakiej kolejności oglądać produkcje Marvela. Niemniej to główna seria pozostaje wciąż najbardziej ikoniczną, zapoznając widzów z całego świata ze spora gamą postaci, w tym takich, które nie trafiły dotychczas do kin czy telewizji. Jedną z takowych jest Thanos.

Thanos i multiversum

Warto zaznaczyć, że Thanos jest postacią doskonale znaną wszelkim fanom komiksów Marvela. Nazywany także Szalonym Tytanem antagonista zawsze stanowił na ich łamach ogromne wyzwanie i wciąż uznawany jest za jednego z najpotężniejszych przeciwników tego wyjątkowego uniwersum. Jak jednak wiadomo, szczególnie za sprawą najnowszej fazy MCU, w uniwersum Marvela miało miejsce wiele wydarzeń w ramach tzw. multiversum. Oznacza to, że w poszczególnych zeszytach komiksów opisywano różne wydarzenia, które niekoniecznie musiały być powiązane z tymi, przedstawionymi w ramach innych serii. Co więcej, nawet te same postacie mogą się znacznie różnić pomiędzy sobą, zarówno pod względem charakteru, jak i genezy. Oczywiście nadrzędną historią jest linia Ziemia-616, ale nie przeszkadza to twórcom komiksów w snuciu odrębnych od niej opowieści.

Tym sposobem fani opowieści graficznych mogli niejednokrotnie zobaczyć starcia bohaterów z Thanosem, a kilka z nich zakończyło się pokonaniem tytana. Co więcej okazuje się, że w większości przypadków nie potrzebna była do tego celu mobilizacji całej Ziemi oraz przebywającej na niej (a także poza nią) superbohaterów. Sprawdźcie, jakim bohaterom udało się pokonać Thanosa w historii komiksów Marvela i jak do tego doszło. Niektóre przypadki z pewnością was zaskoczą. Zapraszamy.