Nie strzelaj w Sylwestra! Przyjazne zwierzętom sposoby na powitanie Nowego Roku. Te tradycje warto pielęgnować

Należy zaznaczyć, że zwierzęta mają bardziej wyostrzone zmysły niż człowiek, zwłaszcza zaś zmysł słuchu, co sprawia, że wystrzały w sylwestrową noc mogą doprowadzić do tragedii.

Fajerwerki i towarzyszący im huk są źródłem olbrzymiego stresu dla naszych podopiecznych. Słuch psiaków jest wyjątkowo wrażliwy i powoduje poczucie strachu i panikę, co może doprowadzić nawet do śmierci zwierzaka. Ponadto apelujemy do właścicieli psów o szczególne zwrócenie uwagi na swoich podopiecznych. W okresie Sylwestra i Nowego Roku do naszego schroniska trafia bardzo dużo psiaków, które przestraszone hukiem fajerwerków uciekają i gubią się. Jeśli mają szczęście to trafiają z powrotem do właściciela, jeśli nie to giną pod kołami samochodu lub umierają z zimna.