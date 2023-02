Nie przegap! Ostatnie dni ważności bonu turystycznego. Co z bonem na wakacje 2023?

"Wszystkim rodzinom, które do tej pory nie pobrały Polskiego Bonu Turystycznego przypominamy, aby wygenerowały go z platformy PUE ZUS i dokonywały nim płatności do końca marca 2023 roku. Ten sam termin obowiązuje rodziców, którzy tylko częściowo wykorzystali przysługujące im świadczenie w wysokości 500 zł na każde uprawnione dziecko" - wskazał Andrzej Gut-Mostowy.