Nie lubisz tłumów? Lepiej unikaj tych miast - to najbardziej zatłoczone europejskie stolice Eliza Ciepielewska

Coraz więcej turystów wybiera europejskie stolice jako cel swoich wycieczek. Jednak niektóre miejsca są tak popularne, że ich zatłoczenie zaczyna stanowić poważny problem. Oto najbardziej i najmniej zatłoczone stolice Europy. Dim Hou/unsplash.com/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (8 zdjęć)

Tłumy turystów w europejskich miastach są zjawiskiem coraz powszechniejszym. O ile dla jednych jest to okazja do poznania nowych miejsc i kultur, o tyle dla mieszkańców staje się to coraz większym problemem. Nie tylko utrudniają one codzienne życie, ale też wpływają na wzrost cen oraz zmiany w krajobrazie miasta.