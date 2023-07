Nie chcesz spalić się na słońcu? Użyj darmowego kalkulatora opalania. Oblicz ile czasu przebywać na słońcu i jaki krem z filtrem wybrać

Nie tylko oparzenia słoneczne są groźne dla zdrowia. Jak bezpiecznie się opalać?

Jaki krem z filtrem wybrać? Poznaj fototyp swojej skóry i oblicz SPF za darmo

Kalkulator opalania umożliwia obliczenie jakiej wysokości filtra SPF powinniśmy użyć. SPF (sun protection factor) to czynnik ochrony przed słońcem, im jaśniejsza skóra tym wyższego filtra potrzebuje . Kremy z najwyższym filtrem SPF 50+ zalecane są do ochrony skóry dzieci i niemowląt, których skóra jest najdelikatniejsza i najbardziej podatna na oparzenia. Takich kosmetyków mogą również używać seniorzy, których skóra z wiekiem staje się cieńsza i bardziej narażona na uszkodzenia oraz przebarwienia spowodowane nadmierną ekspozycją na promieniowanie UV.

Ile czasu możesz przebywać na słońcu? Oblicz to na kalkulatorze opalania

Za pomocą darmowego narzędzia obliczysz także ile czasu możesz bezpiecznie przebywać na słońcu. Aby to zrobić wprowadź wszystkie dane wskazane powyżej oprócz czasu na słońcu. Uzupełnij za to pole z wysokością filtra SPF w kosmetyku, którego zamierzasz użyć. Wartość 1 oznacza brak ochrony przeciwsłonecznej. Po wypełnieniu pól kalkulator wyliczy ile czasu maksymalnie możesz bezpiecznie przebywać na słońcu . Wartość ta wyświetli się na dole w ostatnim polu.

Pamiętaj, że skórę przed promieniowaniem UV należy chronić nie tylko latem czy podczas opalania na plaży i wyjazdów wakacyjnych. Kremów z filtrem co najmniej SPF 20 należy używać również na co dzień wychodząc do pracy czy na spacer. Promieniowanie UVA oddziałuje na naszą skórę nawet w pochmurne dni, ponieważ przenika przez chmury i dociera do najgłębszych warstw naszej skóry. Osłabia ono włókna kolagenowe i przyspiesza procesy starzenia się.

Natomiast fale UVB, które odpowiadają za pojawianie się opalenizny, ponieważ przyczyniają się do produkcji melaniny (barwnika skóry), mogą również przyczyniać się do powstawania zmian nowotworowych takich jak czerniak. Dlatego skórę zawsze należy chronić przed promieniowaniem UV za pomocą kremów z filtrem oraz stosować zasady bezpiecznego opalania, a w czasie upałów dbać także o odpowiednie nawodnienie organizmu.