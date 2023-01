Netflix: jacht z filmu „Glass Onion” jest do wynajęcia. Ile trzeba zapłacić, by poczuć się jak Daniel Craig? Patrycja Seklecka

Jeżeli marzyliście kiedyś o tym, by poczuć się jak gwiazda filmowa, mamy dla was dobrą informację – jacht z dostępnego na platformie Netflix filmu „Glass Onion” jest do wynajęcia. Po jego pokładzie stąpała cała gwiazdorska obsada hitu – ile trzeba zapłacić, by poczuć się jak Daniel Craig? Kwota jest niemała…