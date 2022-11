Netflix: „Barbarzyńcy” w zamku Tenczyn. Sceny do słynnego serialu nakręcono w Polsce. Produkcję można już obejrzeć

Zamek Tenczyn – gdzie jest? Mapa

Netflix: „Barbarzyńcy” w polskim zamku

W ostatnich latach platformy streamingowe zyskały ogromną popularność na całym świecie – możemy tam oglądać nie tylko kinowe hity, ale też m.in. seriale dokumentalne czy produkcje historyczne. Należący do tego ostatniego gatunku serial „Barbarzyńcy” cieszy się na Netflixie sporą popularnością. Ukazuje on historię rzymskiego oficera, który musi zmierzyć się z trudnym wyborem między własnym ludem a imperium, w którym się wychował. Pierwszy sezon użytkownicy platformy mogli obejrzeć w 2020 roku.

Co ciekawe, zdjęcia do drugiego sezonu produkcji kręcono w Polsce, a dokładniej w murach zamku Tenczyn. To nie pierwszy raz, kiedy zabytek pojawił się na ekranie – wcześniej mogliśmy oglądać go m.in. w serialu „Czarne Chmury” czy filmie „Ostrze na ostrze”.