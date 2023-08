Nawiedzone zamki w Polsce. Poznaj mrożące krew w żyłach legendy i przerażające historie wiekowych budowli Redakcja

Nawiedzony zamek to nie tylko straszak z horrorów, a w Polsce wcale ich nie brakuje. To miejsca tajemnicze, z długą historią, owiane przerażającymi legendami. Morderstwa, bratobójstwa, czarownice czy upiory – to wszystko elementy opowieści otaczających niektóre polskie zamki i twierdze z dawnych wieków. Wyszukaliśmy 8 wyjątkowych miejsc, które możecie odwiedzić choćby w długi weekend, szukając mocnych wrażeń i odrobiny dreszczyku. Poznajcie nawiedzone zamki w Polsce... i miejcie oczy szeroko otwarte!