Naukowcy zbadają szczątki poległych pod Grunwaldem. Będzie można zobaczyć ich twarze

- Zespół pod przewodnictwem antropolog sądowej Joanny Drath otwiera każdy z przekazanych przez Muzeum Warmii i Mazur oraz Muzeum Bitwy od Grunwaldem kartonów i kataloguje wydobyty z niego materiał - zawierający szczątki około 200 osób. To najbardziej żmudna praca w całym procesie, ale niezbędna, żeby przeprowadzić dalsze badania: musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia, w jakim stanie jest ten materiał i ile go tak naprawdę jest — powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową kierownik Zakładu Genetyki Sądowej PUM dr hab. Andrzej Ossowski.

Naukowiec podkreślił, że skatalogowanie, opisanie i ocena stanu blisko 40 tys. kości i ich fragmentów (materiał kostny zajmuje 4 m sześc. i waży 578,5 kg), a także m.in. sprawdzenie, czy są to kompletne lub częściowo zachowane szkielety jest kluczowe, aby mogły rozpocząć się dalsze badania. Według dr. Andrzeja Ossowskiego, prace nad tym etapem mogą zakończyć się w czerwcu.