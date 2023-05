Nauczyciele odchodzą ze szkół, a liczba wakatów wzrosła o 30 proc. Szukający pracy pedagodzy nie będą mieć problemów ze znalezieniem pracy

Nauczyciele z końcem roku odchodzą ze szkół

Pod koniec roku szkolnego nauczyciele często składają wypowiedzenia. Największy wzrost wakatów obserwowany jest od maja do sierpnia. Przyczyn jest kilka i nie chodzi wyłącznie o zarobki nauczycieli. Niski prestiż zawodu, wypalenie zawodowe, stres i brak wyzwań skłania ludzi - jeszcze przed emeryturą - do szukania lepszych perspektyw do rozwoju swojego potencjału, a także wyższego wynagrodzenia za swoją pracę.

Niektórzy przebranżawiają się i rozpoczynają zupełnie nową ścieżkę kariery, inni otwierają własne firmy, jeszcze inni korzystają ze świadczenia kompensacyjnego lub decydują się odpocząć od pracy, zadbać o swoje siły witalne zdrowie fizyczne i psychiczne podczas urlopu.

Wielu pozostaje w zawodzie, tylko decyduje się podjąć pracę w innego typu placówce np. w szkole niepublicznej, społecznej, językowej.

Na jednej z popularnych facebookowych grup „Nauczyciel zmienia zawód”, która liczy 35,9 tys. członków, nie brakuje postów, w których pedagodzy opowiadają o trudach swojej pracy, wątpliwościach związanych ze zmianą zawodu, czy ogłaszają, że zdecydowali się pracę zmienić i złożyli wypowiedzenie. Nie brakuje wyznań takich, jak: