NATO musi przejść do aktywnych działań. Amerykański generał mówi: „Powinniśmy rozmieścić wojska wokół Kaliningradu”

Jak powiedział Eaton, w sytuacji w której większość bojowych jednostek rosyjskich sił skupiona jest na Ukrainie, Zachód powinien "strategicznie" odciągnąć uwagę Kremla.

- Powinniśmy zrobić coś, by wybić Putina z rytmu, żeby go czymś zaskoczyć i zaniepokoić, przejąć inicjatywę. Takim czymś mogłoby być rozmieszczenie wojsk - np. dywizji pancernej - wokół obwodu kaliningradzkiego. Chodzi o to, żeby sprawić, żeby miał się czego obawiać. Sama obecność tam wojsk uczyniłoby życie Rosjan dość nieprzyjemnym - powiedział wojskowy korespondentowi PAP w Waszyngtonie Oskarowi Górzyńskiemu

Generał Paul Eaton jest batdzo doświadczonym dowódcą. Był uczestnikiem misji w Iraku i byłym doradcą Hillary Clinton.

Jak dodał Eaton, są też inne sposoby, by zaszkodzić Moskwie, np. w domenie cybernetycznej, czy za pomocą dyplomacji, zacieśniając stosunki z przychylnymi dotąd Moskwie państwami np. z Kazachstanem.