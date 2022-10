Narty: Włochy na zimę 2022/2023. Kiedy sezon? Gdzie jechać? Gdzie najtaniej? Sprawdziliśmy ceny skipassów w 15 popularnych ośrodkach

Sezon narciarski 2022/2023 we Włoszech niebawem zacznie się na całego. Przejdź dalej i zobacz najlepsze regiony dla narciarzy we włoskich Dolomitach. Sprawdziliśmy, kiedy otwierają się stoki i ile kosztują skipassy. Na zdjęciu: popularny włoski ośrodek narciarski Livigno.

Setki kilometrów tras narciarskich, malownicze alpejskie krajobrazy, włoska kuchnia - to tylko kilka z wielu powodów, dla których miłośnicy nart i snowboardu na zimowy urlop wybierają właśnie Dolomity. Sezon narciarski 2022/2023 we Włoszech już niebawem się zacznie. Gdzie warto pojechać? Jakie są nowe ceny skipassów w dobie kryzysu energetycznego? Wszystkie najważniejsze informacje o nartach w Dolomitach znajdziecie poniżej.

Na narty do Włoch zimą 2022/23

Włochy to jeden z najchętniej wybieranych kierunków narciarskich w Europie. Do górskich kurortów od lat przyjeżdżają tysiące narciarzy i snowboardzistów, również z Polski. Szczególną popularnością cieszą się Dolomity. To pasmo górskie w północno-wschodniej części Włoch, należące do Południowych Alp Wapiennych w Alpach Wschodnich. Pasmo rozciąga się pomiędzy dolinami Val Rendena, Val Pusteria i rzeką Piawa, a jego najwyższy szczyt to Punta Penia w masywie Marmolada (3342 m n.p.m.). Dolomity na mapie Włoch:

Sezon narciarski 2022/23 we Włoszech

Sezon turystyczny w Dolomitach trwa cały rok, ale największa liczba turystów przybywa tam zimą, by wypocząć w jednym z licznych ośrodków narciarskich. Każdy z nich oferuje co najmniej kilkadziesiąt kilometrów tras dla osób na różnych poziomach zaawansowania. Niektóre przygotowują dla turystów bogatą ofertą imprezową, w innych lepiej odnajdą się osoby ceniące na urlopie ciszę i spokój.

Poniżej zebraliśmy dla was najważniejsze informacje, które pomogą zaplanować zimowy urlop we Włoszech. Sprawdziliśmy, kiedy zaczyna się sezon zimowy i ile kosztują skipassy w 15 najpopularniejszych ośrodkach narciarskich Włoch. Czytaj też: Kolejka linowa. Zakopane, Solina czy Łomnica – gdzie przejażdżka jest najdroższa i czy czekają nas dalsze podwyżki cen? Aktualne cenniki

Na narty do Włoch. COVID-19 i zasady wjazdu

Osoby planujące wyjazd na narty do Włoch powinny zapoznać się z obowiązującymi w tym kraju obostrzeniami. Na początku października 2022 na szczęście żadne obostrzenia COVID nie ograniczają już ruchu na granicach Włoch ani w ośrodkach narciarskich. Sytuacja może się jednak zmienić wraz z jesienno-zimową falą przeziębień. Dlatego zawsze przed wyjazdem na narty należy zapoznać się z aktualnymi obostrzeniami COVID na oficjalnej stronie polskiego MSZ oraz włoskiego Ministerstwa Zdrowia. Włochy to ulubiony kierunek zagranicznych wyjazdów na narty wśród Polek i Polaków. pcdazero/Pixabay/zdjęcie ilustracyjne

Narty tylko z ubezpieczeniem. Nowe przepisy we Włoszech

Osoby planujące wyjazd na narty do Włoch zimą 2022/23 r. muszą pamiętać, że od 1 stycznia 2022 r. wszyscy narciarze i snowboardziści korzystający z włoskich stoków muszą posiadać ubezpieczenie od wypadków.

Ubezpieczenie można kupić razem ze skipassem - na jeden dzień (ok. 2,5 euro) lub od razu na cały pobyt. Za brak ubezpieczenia grozi natychmiastowe odebranie karnetu i kara w wysokości od 100 do 150 euro. Obowiązek posiadania ubezpieczenia nie dotyczy nart biegowych. Dodatkowo wszyscy narciarze i snowboardziści poniżej 18 roku życia muszą na stoku nosić kask. Na stokach są również prowadzone kontrole trzeźwości. Za jazdę po alkoholu lub narkotykach będzie groził mandat od 250 do 1000 euro. Czytaj też: Góry na weekend. TOP 21 miejsc i szlaków, które trzeba zobaczyć w polskich Tatrach. Kapliczka dla Janosika, WC nad przepaścią i inne

Narty we Włoszech. Otwarcie sezonu i ceny skipassów w popularnych ośrodkach

Poniżej podajemy terminy działalności 15 najważniejszych ośrodków narciarskich we Włoszech w sezonie zimowym 2022/23 wraz z cenami skipassów.

Livigno: sezon 03.12.2022 - 01.05.2023, skipass całodniowy 55 euro, junior (dziecko do 16 lat) 27,50 euro. Ceny maleją wraz z ilością wykupionych dni, np. skipass 3-dniowy kosztuje 157 euro.

sezon 03.12.2022 - 01.05.2023, skipass całodniowy 55 euro, junior (dziecko do 16 lat) 27,50 euro. Ceny maleją wraz z ilością wykupionych dni, np. skipass 3-dniowy kosztuje 157 euro. Val Gardena: sezon 04.12.2022 - 11.04.2023, skipass na 6 dni kosztuje 295 euro, między 25 grudnia a 7 stycznia 347 euro, przez resztę stycznia 312 euro, od lutego do 18 marca 347 euro, potem znowu 312 euro do końca sezonu. Skipass junior jest mniej więcej o 100 euro tańszy.

sezon 04.12.2022 - 11.04.2023, skipass na 6 dni kosztuje 295 euro, między 25 grudnia a 7 stycznia 347 euro, przez resztę stycznia 312 euro, od lutego do 18 marca 347 euro, potem znowu 312 euro do końca sezonu. Skipass junior jest mniej więcej o 100 euro tańszy. Val di Fassa: sezon jeszcze nie określony, w minionym roku trwał 04.12.2021 - 10.04.2022, skipass na 6 dni kosztuje 290 euro, między 25 grudnia a 7 stycznia 322 euro, przez resztę stycznia 290 euro, od lutego do 18 marca 322 euro, potem znowu 290 euro do końca sezonu. Skipass junior jest mniej więcej o 90 euro tańszy.

sezon jeszcze nie określony, w minionym roku trwał 04.12.2021 - 10.04.2022, skipass na 6 dni kosztuje 290 euro, między 25 grudnia a 7 stycznia 322 euro, przez resztę stycznia 290 euro, od lutego do 18 marca 322 euro, potem znowu 290 euro do końca sezonu. Skipass junior jest mniej więcej o 90 euro tańszy. Alta Badia: sezon 26.11.2022 - 01.05.2023, cenny skipassów zależne od terminu, sezon otwarcia (26.11-24.12) dorosły 59 euro za dzień, junior 41 euro, sezon wysoki (25.12-07.01; 29.01-18.03) odpowiednio 68 i 48 euro, sezon niski (08-28.01; 19.03-01.05) odpowiednio 61 i 43 euro.

sezon 26.11.2022 - 01.05.2023, cenny skipassów zależne od terminu, sezon otwarcia (26.11-24.12) dorosły 59 euro za dzień, junior 41 euro, sezon wysoki (25.12-07.01; 29.01-18.03) odpowiednio 68 i 48 euro, sezon niski (08-28.01; 19.03-01.05) odpowiednio 61 i 43 euro. Cortina d’Ampezzo: sezon 26.11.2022 - 1.05.2023, cenny skipassów zależne od terminu, sezon otwarcia (26.11-24.12) dorosły 59 euro za dzień, junior 41 euro, sezon wysoki (25.12-07.01; 29.01-18.03) odpowiednio 69 i 48 euro, sezon niski (08-28.01; 19.03-01.05) odpowiednio 62 i 43 euro.

sezon 26.11.2022 - 1.05.2023, cenny skipassów zależne od terminu, sezon otwarcia (26.11-24.12) dorosły 59 euro za dzień, junior 41 euro, sezon wysoki (25.12-07.01; 29.01-18.03) odpowiednio 69 i 48 euro, sezon niski (08-28.01; 19.03-01.05) odpowiednio 62 i 43 euro. Madonna di Campiglio: sezon, 03.12.2022 - 02.04.2023, ceny skipassów zależne od konkretnej daty, między 98 a 140 euro za dzień, ok. 30 euro taniej dla juniorów.

sezon, 03.12.2022 - 02.04.2023, ceny skipassów zależne od konkretnej daty, między 98 a 140 euro za dzień, ok. 30 euro taniej dla juniorów. Sulden: sezon 22.10.2022 - 01.05.2023. Ceny skipassów zależą od terminu. Przed sezonem (22.10-24.12) dorosły 35 euro za dzień, junior 33,50 euro, sezon niski (09-27.01, 11-24.03, 16.04-01.05) odpowiednio 50 i 38 euro, sezon wysoki (24.12-08.01, 28.01-10.03, 25.03-01.05) 53,50 /40 euro.

sezon 22.10.2022 - 01.05.2023. Ceny skipassów zależą od terminu. Przed sezonem (22.10-24.12) dorosły 35 euro za dzień, junior 33,50 euro, sezon niski (09-27.01, 11-24.03, 16.04-01.05) odpowiednio 50 i 38 euro, sezon wysoki (24.12-08.01, 28.01-10.03, 25.03-01.05) 53,50 /40 euro. Maso Corto: sezon 16.09.2022 - 16.04.2023, ceny skipassów zależne od terminu: sezon A (18.11-24.12) dorosły 41 euro za 1 dzień, junior 28 euro, sezon B (09-27.01; 04-31.03) dorosły 46 euro, junior 32 euro, sezon C (16.09-17.11; 25.12-08.01; 28.01-03.03; 01-16.04) dorosły 51 euro, junior 35 euro.

sezon 16.09.2022 - 16.04.2023, ceny skipassów zależne od terminu: sezon A (18.11-24.12) dorosły 41 euro za 1 dzień, junior 28 euro, sezon B (09-27.01; 04-31.03) dorosły 46 euro, junior 32 euro, sezon C (16.09-17.11; 25.12-08.01; 28.01-03.03; 01-16.04) dorosły 51 euro, junior 35 euro. 3 Zinnen: sezon 26.11.2022 - 16.04.2023, cenny skipassów zależne od terminu, sezon otwarcia (26.11-24.12) dorosły 59 euro za dzień, junior 41 euro, sezon wysoki (25.12-07.01; 29.01-18.03) odpowiednio 69 i 49 euro, sezon niski (08-28.01; 19.03-16.04) odpowiednio 62 i 44 euro.

sezon 26.11.2022 - 16.04.2023, cenny skipassów zależne od terminu, sezon otwarcia (26.11-24.12) dorosły 59 euro za dzień, junior 41 euro, sezon wysoki (25.12-07.01; 29.01-18.03) odpowiednio 69 i 49 euro, sezon niski (08-28.01; 19.03-16.04) odpowiednio 62 i 44 euro. Obereggen: sezon 26.11.2022 - 16.04.2023, cenny skipassów zależne od terminu, sezon otwarcia (26.11-24.12) dorosły 55 euro za dzień, junior 39 euro, sezon wysoki (25.12-07.01; 29.01-18.03) odpowiednio 61 i 43 euro, sezon niski (08-28.01; 19.03-16.04) odpowiednio 55 i 39 euro.

sezon 26.11.2022 - 16.04.2023, cenny skipassów zależne od terminu, sezon otwarcia (26.11-24.12) dorosły 55 euro za dzień, junior 39 euro, sezon wysoki (25.12-07.01; 29.01-18.03) odpowiednio 61 i 43 euro, sezon niski (08-28.01; 19.03-16.04) odpowiednio 55 i 39 euro. Kronplatz: sezon 26.11.2022 - 23.04.2023, cenny skipassów zależne od terminu, sezon otwarcia (26.11-24.12) dorosły 59 euro za dzień, junior 41 euro, sezon wysoki (25.12-07.01; 29.01-18.03) odpowiednio 69 i 48 euro, sezon niski (08-28.01; 19.03-23.04) odpowiednio 61 i 43 euro.

sezon 26.11.2022 - 23.04.2023, cenny skipassów zależne od terminu, sezon otwarcia (26.11-24.12) dorosły 59 euro za dzień, junior 41 euro, sezon wysoki (25.12-07.01; 29.01-18.03) odpowiednio 69 i 48 euro, sezon niski (08-28.01; 19.03-23.04) odpowiednio 61 i 43 euro. Carezza: sezon 26.11.2022 - 26.03.2023, cenny skipassów zależne od terminu, sezon otwarcia (26.11-24.12) dorosły 51 euro za dzień, junior 39 euro, sezon wysoki (25.12-07.01; 29.01-18.03) odpowiednio 57 i 41 euro, sezon niski (08-28.01; 19.03-26.03) odpowiednio 51 i 39 euro.

sezon 26.11.2022 - 26.03.2023, cenny skipassów zależne od terminu, sezon otwarcia (26.11-24.12) dorosły 51 euro za dzień, junior 39 euro, sezon wysoki (25.12-07.01; 29.01-18.03) odpowiednio 57 i 41 euro, sezon niski (08-28.01; 19.03-26.03) odpowiednio 51 i 39 euro. Seiser Alm: sezon 26.11.2022 - 01.05.2023, cenny skipassów zależne od terminu, sezon otwarcia (26.11-24.12) dorosły 59 euro za dzień, junior 41 euro, sezon wysoki (25.12-07.01; 29.01-18.03) odpowiednio 69 i 48 euro, sezon niski (08-28.01; 19.03-01.05) odpowiednio 62 i 43 euro.

sezon 26.11.2022 - 01.05.2023, cenny skipassów zależne od terminu, sezon otwarcia (26.11-24.12) dorosły 59 euro za dzień, junior 41 euro, sezon wysoki (25.12-07.01; 29.01-18.03) odpowiednio 69 i 48 euro, sezon niski (08-28.01; 19.03-01.05) odpowiednio 62 i 43 euro. Merano 2000: sezon 08.12.2022 - 19.03.2023. Cen skipassów jeszcze nie podano.

sezon 08.12.2022 - 19.03.2023. Cen skipassów jeszcze nie podano. Skiworld Ahrntal (Speikboden, Klausberg): sezon 03.12.2022 - 16.04.2023, cenny skipassów zależne od terminu, sezon niski (03.12-24.12; 08-28.01; 19.03-16.04) dorosły 49,50 euro za dzień, junior 34,50 euro, sezon wysoki (25.12-07.01; 29.01-18.03) odpowiednio 56 i 36 euro.

Z powyższego zestawienia można wyciągnąć kilka ciekawych wniosków: Sezon narciarski zaczął się najwcześniej w Maso Corto – już 16 września 2022

Najtaniej na nartach można pojeździć w Sulden – do Bożego Narodzenia skipass całodniowy kosztuje 35 euro = ok. 170 zł.

Najwyższe ceny we włoskich ośrodkach narciarskich przypadają zawsze w sezonie wysokim, szczególnie między 24 grudnia a 7 stycznia.

Narty we Włoszech. Gdzie jechać? Wśród Polaków najpopularniejsze Livigno

Miłośnicy sportów zimowych do wyboru mają ponad trzydzieści kurortów położonych we włoskiej części Alp. Wśród Polaków jedną z najpopularniejszych destynacji jest Livigno. To miejscowość położona w Lombardii, na wysokości 1809 m n.p.m. Narciarze mają tam do dyspozycji ok. 115 km tras narciarskich, a specyficzny mikroklimat powoduje, że śnieg może utrzymać się na stokach nawet do maja.

Narty we Włoszech – Livigno na mapie W Livigno turyści mogą korzystać z darmowej komunikacji miejskiej i skibusów. Miasteczko słynie również z tego, że znajduje się w strefie wolnocłowej. Oznacza to, że możemy kupować tam towary nieobciążone podatkiem VAT ani akcyzą. Taniej kupimy np. perfumy, elektronikę czy alkohol. Livigno to tylko jedna z kilkudziesięciu miejscowości narciarskich we Włoszech. Popularny serwis podróżniczy wybrał pięć najlepszych regionów w Dolomitach, do których warto wybrać się na narty. W galerii znajdziecie ich listę z informacjami o cenach skipassów, trasach narciarskich i ofercie après-ski. Czytaj też: Nawiedzone miejsca w Europie. TOP 20 miejsc pełnych duchów i niepokojących legend

Narty, Włochy - atrakcje w kurortach narciarskich: jarmarki świąteczne i darmowy skipass

We włoskich ośrodkach narciarskich na turystów czeka dużo więcej atrakcji niż tylko szusowanie na stokach. Zimą do kurortów powrócą m.in. jarmarki świąteczne - w samym Południowym Tyrolu co roku jest ich kilkanaście. Znajdziecie je m.in. w miejscowościach Merano, Brixen, Bruneck, Vipiteno, a także w Bolzano - to największy jarmark bożonarodzeniowy we Włoszech. Na miejscu można napić się grzanego wina, kupić pamiątki i spróbować regionalnej kuchni.

O atrakcjach w innych popularnych ośrodkach narciarskich we Włoszech przeczytasz w galerii.

Atrakcje ośrodków narciarskich Włoch

Zapraszamy do galerii zdjęć najpopularniejszych ośrodków narciarskich Włoch. Przekonajcie się, jakie atrakcje i udogodnienia czekają na turystów, planujących zimą 2022/23 jazdę na nartach w Dolomitach.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!