Narty w Livigno. To jeden z najlepszych ośrodków narciarskich w Europie - tutaj możesz wszystko! Atrakcje, promocje, pyszne jedzenie

Biała i pełna śniegu zima, która trwa od października do maja. Średnio 320 słonecznych dni w roku. Ponad 100 km tras narciarskich na wysokości nawet 2,900 metrów. Kilkadziesiąt szkółek dla początkujących, oświetlona trasa nocna, darmowe autobusy dowożące do stoków, bezpłatne skipassy w wyznaczonych terminach. Brzmi jak alpejska idylla dla narciarzy? Jak najbardziej tak, ale Livigno ma do zaoferowania coś więcej, niż wiecznie naśnieżone stoki i perfekcyjne warunki do szusowania. Zapraszamy w podróż po alpejskiej krainie, gdzie nawet w maju można spotkać puszysty śnieg, i gdzie każdy poszukiwacz przygód zaspokoi swoje fantazje.

Livigno, czyli Mały Tybet we Włoszech

Livigno potocznie nazywane jest „Picccolo Tibet”, czyli Mały Tybet. Miasteczko jest schowane w uroczej dolinie, między szwajcarską doliną Engadin i włoską Alta Valtellina. To stosunkowo nowy ośrodek narciarski - w latach 50-tych XX w. była to jeszcze mała alpejska wioska, odcięta od reszty świata przez większą część roku. Dopiero po wybudowaniu słynnego tunelu pod Alpami, Livigno zaczęło się dynamicznie rozwijać. Dziś to bardzo chętnie wybierany ośrodek narciarski przez Polaków i inne narodowości, które chcą przyjemnie spędzić urlop zimowy. W każdym sezonie kurort we włoskich Alpach jest odwiedzany przez blisko 200 tysięcy naszych rodaków. Miejscowi witają nas z uśmiechem, serdecznością, a bardzo często także dobrym słowem w języku polskim. Livigno - mapa: W mieście można poczuć się odizolowanym od reszty świata, ale wszystko działa tutaj od wschodu do zachodu słońca. Pierwszy krok stawiamy w centrum, które przecina jedna z głównych ulic - Via Plan. To tutaj zlokalizowane jest serce życia towarzyskiego i nocnego Livigno. Atmosfera narciarskiego kurortu udziela się momentalnie. Maniacy outdoorowych aktywności ubrani od stóp do głów w zimowe stroje, ze sprzętem sportowym na barkach spacerują przez wąskie alejki miasta.

W tle słychać odgłosy życia knajp, które do późnych godzin nocnych są wypełnione po brzegi. Wszystko to otoczone budynkami o typowo alpejskiej architekturze, łączącej elementy włoskie, austriackie i szwajcarskie. Livigno można porównać do wielkiego centrum handlowego, z tą tylko różnicą, ze jest ono na świeżym powietrzu. Livigno, materiały prasowe

Narty w Livigno. Ponad 100 km tras do szusowania

Położone tuż przy granicy ze Szwajcarią Livigno jest jednym z najpopularniejszych ośrodków narciarskich we Włoszech. Miłośnicy nart i snowboardu są zgodni - infrastruktura narciarska w tym miejscu jest wzorowa. Dobrze poczują się tutaj zarówno początkujący, jak i profesjonaliści, ale także ci, których głównym celem nie jest jazda na nartach, a np. uprawianie innych sportów zimowych. Jako resort wysokogórski Livigno ma praktycznie gwarancję śniegu, a stoki są otwarte od grudnia do maja.

Miasteczko podzielone jest na dwa odrębne tereny narciarskie: Carosello 3000 (góry Vetta Blesaccia i Costaccia) oraz Mottolino Fun Mountain (góry Monte della Neve i Monte Sponda). W sumie można korzystać z 115 km tras narciarskich na wysokości od 1,800 do 2,900 metrów, W tym: 12 czarnych zjazdów

37 czerwonych zjazdów

29 niebieskich zjazdów

6 kolejek linowych

13 wyciągów krzesełkowych

11 wyciągów orczykowych Livigno przyciąga miłośników sportów zimowych, którzy przyjeżdżają tu ze względu na doskonałe warunki śniegowe i tereny narciarskie obejmujące 115 km tras. Jakie jeszcze atrakcje dla dorosłych i dzieci skrywa słynny kurort Livigno? Zapraszamy do przewodnika: Livigno na urlop i ferie zimowe dla miłośników białego szaleństwa.

Livigno, materiały prasowe, zdjęcie ilustracyjne Początkujący narciarze mogą czuć się zaopiekowani, bowiem w mieście działa kilkanaście szkółek narciarskich, zrzeszających ponad 150 instruktorów. Nauczyciele przeszli specjalne kursy we Włoskiej Szkole Narciarskiej. Bez problemu można “wynająć” nauczyciela polskojęzycznego. Co więcej, szkoły przystosowane są do nauki osób z niepełnosprawnościami.

Oprócz tego przez cały rok działa Kinder Club Lupigno, czyli dosłownie raj dla dzieci. Maluchy mogą korzystać ze specjalnej strefy zabaw, uczyć się jazdy na nartach oraz brać udział w aktywnościach pod opieką animatorów. - Po zachodzie słońca, miłośnicy białego szaleństwa w Livigno nie muszą siedzieć w domu. W każdy czwartek w godz. 20:30 – 22:30 przy wyciągu nr 23 można spróbować jazdy pod gwiazdami na naszym oświetlonym stoku - informują przedstawiciele Livigno.

Duża liczba łatwych stoków narciarskich i wiele szkółek narciarskich sprawia, że ​​Livigno jest perfekcyjne dla rodzin i początkujących narciarzy.

Darmowe narty, czyli Skipass Free i inne promocje w Livigno

To właśnie w Livigno po raz pierwszy zaoferowano popularną promocję Skipass Free. W ramach tej oferty możesz otrzymać bezpłatny karnet narciarski, jeśli dokonasz rezerwacji w określonym hotelu. Akcja odbywa się co roku poza sezonem - pierwsze trzy tygodnie grudnia i od 15 kwietnia do 1 maja. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tej akcji oraz zobaczyć hotele, które oferują bezpłatne karnety narciarskie.

Dodatkowo w tym sezonie miasto przygotowało ciekawą opcję dla rodzin w dwóch wybranych terminach. Pierwszy „Tydzień Rodzinny” trwa od 21 do 28 stycznia 2023 r., kiedy ferie zimowe w Polsce ma aż 5 województw: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie. Drugi zaplanowano od 25 marca do 1 kwietnia 2023 r., gdy nie ma już tłumów i jest najcieplej. Szczegóły i zasady opisane są na oficjalnej stronie Livigno, w tym miejscu.

Darmowa komunikacja miejska w Livigno

Ulicami miasteczka kursują charakterystyczne żółte i pomarańczowe skibusy. Korzystanie z nich jest bezpłatne. Autobusy docierają do wszystkich wyciągów narciarskich, centrum miasta i przedmieść, zatrzymując się w najbardziej strategicznych miejscach Livigno. Ich trasy i plan odjazdów znajduje się tutaj. Przewóz nart, desek snowboardowych i innego sprzętu sportowego jest dozwolony i bezpłatny. Taka opcja pozwala na całkowitą rezygnację z używania samochodu podczas urlopu.

W Livigno możesz wszystko. Atrakcje kurortu na zimowy urlop

Livigno ma mnóstwo atrakcji do zaoferowania, nawet dla tych, którzy w ogóle nie interesują się nartami ani snowboardem. W tym uroczym włoskim miasteczku możesz także spróbować swoich sił w biegach narciarskich, wybrać się na wędrówkę w rakietach śnieżnych, poznać „Fat Biking”, czyli jazdę na rowerze elektrycznym po śniegu i lodzie. Dla biegaczy dostępna jest 20-kilometrowy zimowy szlak śnieżny. Odwiedzając Mały Tybet Europy możemy spróbować swoich sił w biegach narciarskich, wędrówce na rakietach śnieżnych wzdłuż specjalnie przygotowanych tras, „fat biking”, czyli jazdy na rowerach po śniegu lub wspinaczki lodowej Livigno, materiały prasowe, zdjęcie ilustracyjne Dla chłonnych adrenaliny zbudowano ścianę górską po której można się wspinać, czy tory Ice Driving, gdzie można prowadzić samochód po oblodzonych trasach.

Jest też opcja dla miłośników wysokich lotów. Livigno Feel the Sky umożliwia podziwianie całej doliny z góry podczas lotów widokowych. Coś jeszcze? Jak najbardziej tak - lodowisko, kulig, jazda konna, go-karty, nordic walking, zaprzęgi, skutery śnieżne i hit regionu - park wodny Aquagranda, gdzie po całym dniu szusowania na nartach można zrelaksować się w strefie relaksu i saun lub szaleć dalej na zjeżdżalniach i w basenach. W Livigno cieszą nie tylko narty. Już same widoki Alp mogą zachwycić. Joanna Postrzednik Naprawdę w tym mieście nie można się nudzić, nawet przez minutę. Najlepiej jest spróbować różnych aktywności i zobaczyć, co Ci się najbardziej podoba.

Smaki Livigno - pizzoccheri i Bombardinio

Jeśli uwielbiasz sporty zimowe i jednocześnie pyszne jedzenie - mamy dobrą wiadomość: W Livigno będziesz czuć się jak w raju. Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno zwolennicy prostej włoskiej kuchni, pizzy i pasty, jak i wymagający smakosze szukający wysublimowanych doznań kulinarnych. Mówiąc o kuchni Livigno nie sposób nie wspomnieć o specjałach regionalnych. Do takich należy pizzoccheri - jednogarnkowe danie z makaronu gryczanego, kapusty, czosnku, ziemniaków i sera. Pizzoccheri to danie kuchni włoskiej składające się z gryczanego makaronu, ziemniaków, kapusty i sera Livigno, materiały prasowe Mimo, że Livigno szczyci się statusem kurortu bezcłowego, ceny w restauracjach nie są zauważalnie niższe niż w innych włoskich kurortach. Jednak tutejsza oferta kulinarna jest wciąż znacznie tańsza niż we Francji czy Szwajcarii. Livigno to nie tylko narty, piękne górskie krajobrazy, bezcłowe zakupy, ale także pyszne jedzenie! Joanna Postrzednik W top 5 najlepszych restauracji według użytkowników Tripadvisor znalazły się (oceny w styczniu 2023):

Ristorante Focolare Mauri's L'Hamburgheria Fresco Bistrot Dal Passero La Posa Bombardino czyli popularny we włoskich kurortach narciarskich napój alkoholowy, podawany na ciepło. Joanna Postrzednik W mieście wszędzie rzuca się w oczy żółty napój, przykryty warstwą bitej śmietany. To Bombardino. Zimowy koktajl został stworzony w Livigno w latach 70. przez młodego mężczyznę z Genui, aby stawić czoła mroźnym temperaturom w górach. Koktajl ten podawany jest na ciepło i składa się z mleka, whisky oraz ajerkoniaku. Będąc w Livigno nie przegap okazji, aby skosztować lokalnych mięs i serów, a także doskonałego wina.

Zakupowy szał w Livigno

Ten bajkowy kurort w dolinie Valtellina jest spełnieniem marzeń zakupoholików. Główne uliczki miasta tworzą centrum handlowe na świeżym powietrzu. Znajdziemy tam z ponad 250 bezcłowych sklepów różnych marek – od modowych, przez akcesoria, sport, hobby, aż po hi-tech. W mieście znajduje się także mnóstwo sklepików z regionalnymi produktami i rękodziełem.

Livigno stanowi obszar strefy wolnocłowej. Do cen towarów w sklepach nie jest doliczany podatek VAT i akcyza. Zaoszczędzimy kupująć alkohol, perfumy, elektronikę czy paliwo. Przy wyjeździe z gminy znajduje się urząd celny. Przywilej ten sięga XVI w. i stanowił element zachęty dla ubogiej ludności do pozostania w trudno dostępnej miejscowości. Warto odwiedzić mleczarnię Latteria Livigno. Dowiesz się tam, jak wytwarzane są lokalne produkty mleczne. Wycieczki po fabryce obejmują degustacje. Mleczarnia dysponuje również dużą restauracją z tarasem oraz sklepem z regionalnymi serami, świeżym mlekiem, jogurtami i podobno - najlepszymi lodami w całym mieście! W Livigno można kupić słynne alpejskie sery. Livigno, materiały prasowe

Historia Livigno w MUS!

Opisując Livigno nie możemy pominąć historii tego miejsca. Przed latami 70.XX w. Livigno było niczym więcej niż rolniczą wioską na granicy ze Szwajcarią. Zmieniło się to dzięki dwóm czynnikom: turystyce i utworzeniu strefy wolnej od podatków.

Livigno ma fascynującą historię, którą można poznać w miejskim muzeum etnograficznym MUS! Mieści się ono w uroczym, zabytkowym domu. Spacerując przez poszczególne pokoje i piętra dowiesz się, jak 100 lat temu mieszkańcy pracowali, co jedli i jak się ubierali. Historyczne wnętrza alpejskiej chałupy. Joanna Postrzednik

Galeria zdjęć ośrodka narciarskiego Livigno

Zapraszamy do galerii zdjęć, ukazujących atrakcje Livigno. Przeglądając je, na pewno nabierzecie ochoty na spędzenie zimowego urlopu lub ferii w tym niezwykłym miejscu.

