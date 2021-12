Napoje i przekąski w pociągach. W PKP Intercity pojawią się automaty vendingowe

Niebawem pasażerowie pociągów PKP Intercity podczas podróży będą mogli kupować przekąski i napoje w automatach vendingowych. Mają one zostać zamontowane w kilkudziesięciu zmodernizowanych składach.

PKP Intercity poszukuje firmy, która zaoferuje sprzedaż lub leasing automatów vendingowych do zamontowania w pociągach należących do przewoźnika. Chodzi łącznie o 148 urządzeń do sprzedaży napojów i przekąsek.

Automaty vendigowe w zmodernizowanych pociągach PKP Intercity

Automaty vendingowe mają zostać zamontowane w 60 wagonach osobowych typu Combo i 14 typu EZT ED74. W każdym składzie stanie automat, w którym będzie można kupić zimne napoje oraz przekąski i drugi, w którym kupimy napoje gorące. W automatach będzie można płacić tylko kartą lub blikiem.

Combo to wagony o podwyższonym standardzie, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z przedziałami przeznaczonymi dla rodzin z małymi dziećmi oraz miejscem do transportu rowerów. Właśnie obok wieszaków na rowery mają zostać zamontowane automaty vendingowe. PKP Intercity odebrało już wszystkie zamówione składy Combo.

Wagony Combo będą jeździły na następujących trasach: Szczecin - Trójmiasto - Olsztyn - Białystok.

Wrocław/Zielona Góra - Poznań - Gdynia/Olsztyn - Białystok.

Kraków/Lublin - Katowice - Wrocław - Zielona Góra - Szczecin - Świnoujście.

Przemyśl - Lublin - Warszawa - Bydgoszcz - Gdynia/Piła - Kołobrzeg/Gorzów Wielkopolski.

Suwałki - Białystok/Lublin - Warszawa - Poznań - Szczecin/Gorzów Wielkopolski/Zielona Góra. Tak wyglądają zmodernizowane wagony PKP Intercity typu Combo

Automaty vendigowe i wifi w wagonach ED74

Modernizacja wagonów ED74 jeszcze trwa. Dwa pierwsze składy tego typu mają wyjechać na tory na początku 2022 r., na resztę trzeba będzie poczekać do połowy 2023 r. Wagony te mają zostać dostosowane do tego, by bez przeszkód mogły podróżować nimi osoby z niepełnosprawnościami. W odnowionych pociągach będzie można korzystać z wifi i klimatyzacji, znajdą się tam wygodne fotele, a przy każdym z nich - gniazdko elektryczne. W wagonach będzie również przestrzeń do przewozu rowerów. Pociągi mają jeździć głównie na trasach Wrocław - Lublin i Wrocław - Kielce. Źródło: intercity.pl, nakolei.pl