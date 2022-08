Najzdrowsza sałatka tabbouleh z quinoą, czyli złotem Inków. Przepis z bombą witamin poleca Plate By Kate

Sałatka tabbouleh - arabski przysmak

Nazwa brzmi egzotycznie, ale na pewno nie raz spotkaliście się z tą klasyczną, arabską sałatką w restauracji czy barze. Choć o wymyślenie przepisu kucharze z Bliskiego Wschodu spierają się do dziś, to według historyków tabbouleh wymyślili mieszkańcy pogranicza Libanu i Syrii. Najstarsze wzmianki na temat sałatki z kuskusu mają ponad 4 tysiące lat. Libańczycy uważają ją za swoje danie narodowe, ale swoją recepturę zna każda szanująca się pani domu na Bliskim Wschodzie.

To danie proste, orzeźwiające i bardzo zdrowe. Smak i kolor zawdzięcza ziołom i przyprawom. W europejskich daniach najczęściej są one dodatkiem do potraw, a nie ich głównym bohaterem. W tabbouleh najważniejszy jest duet natki pietruszki z miętą. Drugi ważny składnik to warzywa. I tu przepisy różnią się bardziej niż bardzo: w niektórych znajdziecie pomidora, w innych pomidora i ogórka. Polecam wersję numer dwa. Do tego dymka, sok z cytryny i oliwa z oliwek. No i oczywiście kasza.