Największe cmentarze w Polsce. 6 gigantycznych nekropolii na nastrojowy spacer. Który cmentarz jest największy w Europie i na świecie?

Piękne i nastrojowe cmentarze to idealne miejsca na spacer

Cmentarze w Polsce, zwłaszcza jesienią, to świetne miejsca na spacery. Za dnia słońce błyszczy wśród kolorowych liści, wieczorem mrok rozświetlają znicze, tym więcej, im bliżej Wszystkich Świętych. Do tego cmentarne ścieżki prowadzą wśród ciekawych zabytków – pięknych kaplic i mauzoleów, pochówków znanych osób, żołnierzy, polityków, gwiazd estrady. Spacerując po cmentarzu, możecie poznać kawał historii miasta.

Największy polski cmentarz ma 170 hektarów! Tyle, co ponad 40 krakowskich rynków

Które cmentarze w Polsce są największe i najlepiej nadają się na relaksujący spacer? Wyszukaliśmy 6 największych polskich nekropolii pod względem powierzchni i liczby pochówków.

Co to znaczy „duży cmentarz”? Zasadniczo można przyjąć, że taki cmentarz zaczyna się od mniej więcej 40 ha powierzchni. Słynne cmentarze Powązkowski w Warszawie i Rakowicki w Krakowie mają ok. 42-43 ha, ale nie są wcale największe w Polsce. Krajowy rekordzista ma ponad 170 ha! Dla porównania: Rynek Główny w Krakowie ma ok. 4 ha powierzchni.