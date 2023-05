Najtańsze śródziemnomorskie kierunki na rodzinne wakacje w 2023 roku

Gdzie spędzić tanie wakacje nad Morzem Śródziemnym

Jeśli planujesz wakacje w 2023 roku, ale masz ograniczony budżet, nie musisz rezygnować z marzeń o wspaniałych wakacjach na plaży i zwiedzaniu. Istnieje wiele budżetowych opcji, a my przedstawiamy kilka z nich. W tym artykule przedstawiamy pięć najtańszych kierunków na wakacje nad Morzem Śródziemnym w 2023 roku.

Wśród miast idealnych na tanie rodzinne wakacje znalazły się:

Alicante,

Ateny,

Bodrum,

Walencja,

Benidorm.

Alicante to hiszpańskie miasto położone na Costa Blanca, z sześcioma plażami na 100 km2 i temperaturami w lecie średnio wynoszącymi 28 stopni. To doskonałe miejsce dla młodych turystów, którzy szukają nowoczesnych miejsc rozrywki i ruchliwego życia nocnego. Poza tym ceny w Alicante są bardzo przystępne w porównaniu do innych miast w okolicy.