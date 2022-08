Najpiękniejsze wrzosowiska w Polsce – tam poczujecie się jak w bajce. Pomysły na jesienną wycieczkę

Kiedy kwitną wrzosy?

Wrzos to roślina o niezwykłej urodzie. Jego delikatne kwiaty nadają otoczeniu trudnej do wytłumaczenia tajemniczości – być może dlatego, że większości z nas kojarzą się z powieścią „Wichrowe Wzgórza” (lub jej ekranizacją). W środowiskach ezoterycznych wrzos jest rośliną magii i czarownic, co dodatkowo ugruntowuje jego pozycję wśród najbardziej tajemniczych krzewów. Delikatne kwiaty wrzosu – najczęściej fioletowe, różowe, białe – możemy podziwiać od lipca do listopada. Na oglądanie wrzosów warto wybrać się szczególnie późnym latem lub wczesną jesienią, kiedy temperatury są jeszcze dość przyjemne, a jesień nieśmiało wkracza do naszego kraju.