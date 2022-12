Najpiękniejsze świąteczne dekoracje DIY z suszonych owoców. Zobacz, jak suszyć cytrusy na Boże Narodzenie. Najmodniejsze ozdoby zero waste

Jak suszyć plastry cytrusów do świątecznych dekoracji?

Świąteczne dekoracje z suszonych owoców. Jak przygotować plastry cytrusów na Boże Narodzenie?

Ekologiczne dekoracje na Boże Narodzenie wróciły do łask i wiele osób upiększa nimi w grudniu dom. Pięknie pachnące świąteczne ozdoby z cytrusów własnej roboty, które były kiedyś hitem, znowu są na czasie. Takie dekoracje DIY nie tylko są nietuzinkowe i aromatyczne, ale też ekologiczne i tanie. Warto więc zaopatrzyć się dojrzałe pomarańcze i cytryny oraz przygotować – ostry nóż, deskę do krojenia, papierowy ręcznik oraz papier do wypieków.

Najpierw dokładnie umyjmy i wyparzmy cytrusy, w następnie pokrójmy je na plastry o gr. ok. 5-6 mm (wzdłuż ich przekroju). Jeśli plastry będą za cienkie, to podczas suszenia mogą stracić kształt i popękać. Zbyt grube kawałki długo będą się suszyć i nie przepuszczą światła lampek choinkowych. Każdy plaster dokładnie osuszmy za pomocą papierowego ręcznika i cytrusy już są przygotowane do suszenia.