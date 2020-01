Najniższa krajowa 2020 na nowych zasadach. Ile zarabialiśmy wcześniej? Zobacz, jak zmieniała się płaca minimalna w Polsce ZDJĘCIA

Płaca minimalna 2020: Jak najniższa krajowa rosła na przestrzeni lat?

Płaca minimalna z każdym rokiem jest wyższa. Ekonomiści od lat przyglądają się zagadnieniu płacy minimalnej, a spojrzenia i wnioski w zależności od szkoły znacząco się różnią - jedni uważają to za dobre rozwiązanie, inni postrzegają to jako sztuczne regulowanie rynku. Co ciekawe, różne zdanie na temat najniższej krajowej mają władze europejskich państw - tylko w niektórych krajach UE płaca minimalna jest zdefiniowana. Np. w Wielkiej Brytanii czy Irlandii określone są jedynie stawki godzinowe.

Zobacz w galerii jak zmieniała się najniższa krajowa na przestrzeni ostatnich lat!

Dla przykładu, najniższa krajowa w 2010 roku wynosiła 1317 zł brutto. A jak było potem?