Najniebezpieczniejsze kraje dla samotnych turystek w 2023 roku – Turcja i Egipt wysoko w rankingu. Gdzie jeszcze nie warto jechać solo?

Najniebezpieczniejsze kraje 2023 – kobiety nie powinny jeździć tam solo

Chociaż większość świata stoi przed kobietami otworem, nadal istnieją miejsca, w których poziom bezpieczeństwa pozostawia wiele do życzenia – szczególnie, jeśli dotyczy to przedstawicielek „piękniejszej" części populacji. Przestępstwa seksualne, napaści i podobne zdarzenia, których celem są podróżujące samotnie kobiety, nie są niestety rzadkością w najniebezpieczniejszych krajach świata – to właśnie ich powinny unikać podróżniczki odkrywające świat bez towarzystwa. Do których państw w 2023 roku nie powinna wybierać się płeć piękna?

Wysoko na liście znalazły się popularne wśród Polaków kierunki, m.in.: