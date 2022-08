Najlepszy cosplay z Genshin Impact - niezwykłe kreacje prosto z Paryża. To trzeba zobaczyć

Na każdym wydarzeniu związanym z grami komputerowymi niemal nieodłącznym elementem jest cosplay. Stylizacje tworzone przez fanów i inspirowane popularnymi produkcjami są bezapelacyjnie niezwykłym dodatkiem i znacznie ubarwiają każdy event. Nie powinno więc dziwić, iż na wydarzeniach tego typu często odbywają się konkursy na najlepszy cosplay. Tak było m.in. na minionym Comic Con w San Diego, gdzie Marvel nagrodził najlepsze stroje wzorowane na marce firmy.

Coś, co początkowo jednak było formą zabawy, przekształciło się w ciągu ostatnich lat w coś znacznie większego. Teraz bowiem cosplay to już nie tylko „przebieranki”, a forma ekspresji traktowana już jako sztuka. To także dla wielu osób sposób na życie, a najpopularniejsi cosplay’erzy zarabiają na swojej pasji nie małe pieniądze. Jednym z najsłynniejszych jest cosplay’er, który zasłynął swoim odwzorowaniem Geralta z serii Wiedźmin od CD Projekt RED (jego zdjęcia znajdziecie w naszej galerii – Najlepszy cosplay z Wiedźmina).