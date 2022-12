Najlepsze stylizacje z sezonu 3. „Emily w Paryżu”. Jakimi kreacjami zaskoczyła nas główna bohaterka? To noszą Emily, Sylvie i Camille

„Emily w Paryżu” to serial, który zachwyca pięknymi kostiumami

Osobie interesującej się modą trudno jest przejść obojętnie obok „Emily w Paryżu”. Za robiące wrażenie kostiumy do serialu odpowiada Patricia Field, która odniosła sukces jako kostiumolożka w „Seksie w wielkim mieście”. To ona ubierała Carrie Bradshaw, w której postać wcieliła się Sarah Jessica Parker. Również w serialu wyreżyserowanym przez Andrew Fleminga można wyczuć dobry smak i gust Field, ale też silne inspiracje stylem współczesnych influencerek oraz klasyką kina.

Główna bohaterka, pochodząca z Chicago Lily Collins, kompletnie nie pasuje do paryskiego świata. Sprawy zawodowe Emily komplikują się po tym, jak jej szefowa zachodzi w ciążę. Już w pierwszym sezonie Emily zostaje postawiona przed faktem dokonanym: musi pojechać do stolicy Francji zamiast swojej przełożonej. Tak trafia do europejskiej filii agencji marketingowej Savoir. Nie zna języka francuskiego ani tutejszych zwyczajów, ale próbuje odnaleźć się w odmiennej dla siebie rzeczywistości. Smaku jej perypetiom dodaje fakt, że jej pracodawca tworzy reklamy dla luksusowych francuskich marek.