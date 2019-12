Najlepsze smaki z dzieciństwa, których dzisiaj już nie spotkasz

Sylwester z dwójką? Zobacz MEMY

Sylwester 2019 - to dziś! Jedni nie mogą doczekać się imprezy, dla innych to dzień jak co dzień, a jeszcze inni spędzą sylwester z Dwójką... lub z dwójką. Sylwestrowe memy to spojrzenie na ostatni dzień roku z ogromną dawką humoru - internauci są w tym mistrzami. Każdego rozbawią...