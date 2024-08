Najlepsze pizzerie w Kętrzynie. Te miejsca są polecane w sierpniu 2024

To rodzaj pizzy charakteryzujący się chrupiącym ciastem i większą ilością dodatków. Najczęściej są to: pomidory, szynka parmeńska, pieczarki, oliwki, mozzarella i świeże zioła. Podczas wyrabiania ciasta dodaje się mniejszą ilość wody i odrobinę tłuszczu. Pizzę rzymską wypieka się w nieco niższej temperaturze, w 350 stopniach, w czasie około 3 minut. Z pewnością spotkasz ją w pizzeriach w Kętrzynie.

Pizza sycylijska to puszysty, wyrośnięty placek. Pierwotnie był to posiłek spożywany głównie przez robotników. Najczęściej nie znajdziemy na niej sosu pomidorowego, choć niekiedy jest on dodawany. Dodatkami do niej są: karczochy, cebula, filety z sardeli, pesto, ser, oregano, które są zapiekane w cieście.

Legenda głosi, iż pizza Margherita wywodzi się od imienia królowej Małgorzaty Sabaudzkiej. W 1889 roku jeden z szefów kuchni przyrządził jej nowe danie, pizzę z dodatkiem mozzarelli. Bardzo spodobała się królowej i od tego momentu tak zaczęto ją nazywać.

Popularność tego przysmaku ograniczała się jedynie do Neapolu. Jednak pod koniec XIX wieku migracja zarobkowa do Ameryki znacznie się rozwinęła, za sprawą robotników przeniosła się również za ocean. Pierwsza pizzeria w Nowym Jorku została otwarta w 1905 roku. W pozostałych częściach Włoch pizza stała się modna dopiero po drugiej wojnie światowej. Stamtąd właśnie w 1974 roku przybył do nas pomysł otwarcia pierwszej pizzerii w Polsce.

Obecnie to niezwykle popularne miejsce, do którego wybieramy się w wolnym czasie.