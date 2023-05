Najlepsze miejsca w Polsce na wakacje z psem. Sprawdzamy gdzie warto się wybrać z czworonogiem Eliza Ciepielewska

Jak i gdzie spędzić wakacje z czworonogiem? Możliwości jest wiele. Możemy spacerować po lasach i parkach, wspinając się po górach, czy biegać na plaży. lightfieldstudios/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (7 zdjęć)

Wakacje z psem w Polsce to doskonały pomysł na spędzenie czasu z ukochanym czworonogiem i jednoczesne zregenerowanie sił. Jednak, aby wakacje z psem były udane, trzeba odpowiednio się do nich przygotować. Gdzie warto jechać na wakacje z psem i co zrobić, aby pies czuł się komfortowo?