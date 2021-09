Najlepsze i modne fryzury dla 50-latki i 60-latki. W 2021 roku to najpopularniejsze damskie fryzury dla dojrzałych kobiet [6.09.2021]

Zawsze lubiłaś nosić dłuższe włosy, ale wierzysz, że fryzury po 50. czy 60. roku życia powinny być krótkie? To częste przekonanie, ale wcale nie trzeba mu się poddawać. Długie włosy możesz nosić w każdym wieku!

Kobiety często decydują się na krótkie fryzury po 50. urodzinach, ponieważ wraz z wiekiem wiele z nich boryka się z cieńszymi i przerzedzonymi włosami, a krótkie cięcie pozwala to zakamuflować. Jeśli jednak nie jest to twoim problemem, metryka wcale nie musi decydować o długości twojej fryzury. Dla 50-latki w krótkich włosach istotna może być też wygoda - szybka stylizacja, krótki czas suszenia - ale długie włosy możesz nosić nawet w dojrzałym wieku, jeśli tylko zadbasz o ich właściwą pielęgnację. Pamiętaj, by: