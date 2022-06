Najlepsze ciasto jogurtowe z truskawkami, borówkami i kruszonką. Przepis jest dziecinnie prosty. To prawdziwy smak lata

Truskawki to dla wielu ulubione owoce lata. Można z nich przygotować konfitury, ciasta, desery, lody, a także dodać je do sałatek. Cenimy je nie tylko za smak, ale również za wartości odżywcze.

Truskawki stanowią cenne źródło witamin i składników mineralnych.

- Truskawki są lepszym źródłem witaminy C niż cytrusy – 100 g dojrzałych truskawek dostarcza ok. 70 mg tej witaminy! Warto też zaznaczyć, że dojrzałe owoce zawierają nawet 20% więcej witaminy C niż owoce dojrzewające, zatem truskawki warto jeść w pełni dojrzałe - czytamy na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.